Пилоту, посадившему самолёт в поле под Новосибирском, ужесточили обвинение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Бывшему пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову, посадившему в 2023 году Airbus A320 со 161 пассажиром на пшеничное поле под Новосибирском, ужесточили обвинение. Следствие переквалифицировало дело со статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) на пункт «б» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание небезопасных услуг, предназначенных для детей до шести лет, пишет РИА Новости.

По прежней статье Белову грозило два года колонии. Теперь — штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Сам Белов в разговоре с РИА Новости назвал новое обвинение необоснованным и незаконным. Защита намерена оспаривать переквалификацию. Комментарием следствия агентство не располагает.

12 сентября 2023 года самолёт, следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел на поле в Убинском районе Новосибирской области, примерно в 180 километрах от Новосибирска. Причиной стало падение давления в «зелёной» гидросистеме. Серьёзных травм никто не получил. Позже Белова отстранили от полетов и предъявили ему обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее пассажиры рейса встали на сторону пилота. Омичка Элеонора Татаринова, вспоминая тот день, рассказала KP.RU, что Белов всё сделал правильно. 12 сентября женщина теперь считает своим вторым днём рождения.