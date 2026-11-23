Экс-президент Сербии Вучич заявил о получении угроз убийством Фото: REUTERS.

Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что в его адрес поступили серьезные угрозы физической расправой.

«Я получил тяжелейшие угрозы убийством в течение вчерашнего дня, получил ясное и недвусмысленное послание, что буду ликвидирован», — сказал он в эфире телеканала TV Pink.

Кроме того, Вучич опроверг слухи о своем скором аресте и уголовном преследовании, отметив, что никаких дел против него не ведется, а бежать из страны он не намерен. По его словам, президент не подписывает финансовые документы, поэтому оснований для задержания нет, а сам он останется «кошмаром» для политических оппонентов даже в случае гипотетического заключения.

«Я для них кошмар и за решеткой. Для меня это смешно, президент не подписывает ничего, что касается денег. За что меня задерживать? Они думали, что я подамся в бегство», — добавил бывший глава государства.

Напомним, в сентябре Вучич ушел в отставку с поста главы государства, чтобы возглавить предвыборную кампанию коалиции «Объединенная Сербия». На парламентских выборах его политический блок уступил «Студенческому списку». После этого Сербская прогрессивная партия выдвинула экс-президента на пост своего председателя. Голосование запланировано на 13 декабря.