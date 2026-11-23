Обычная чашка кофе не обязательно вызовет такую реакцию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Избыток кофе может не только мешать сну, но и усиливать тревогу, вызывать дрожь в руках и учащенное сердцебиение. У некоторых людей такие ощущения могут спровоцировать приступ паники, рассказал врач-невролог Александр Ткачев. Об этом пишет RT.

«При избытке кофеина бодрость может смениться неприятным возбуждением: появляется внутреннее напряжение, дрожат руки, учащается сердцебиение, становится трудно расслабиться», – поделился врач.

По словам Ткачева, кофеин временно блокирует действие аденозина – вещества, которое помогает организму ощущать сонливость. Человек чувствует прилив бодрости, но потребность во сне не исчезает. Если регулярно заменять отдых кофе, может возникнуть замкнутый круг. Действие кофеина может сохраняться до восьми часов.

Врач отметил, что большие дозы кофеина в исследованиях провоцировали приступы паники у некоторых людей с соответствующим расстройством. При этом обычная чашка кофе не обязательно вызовет такую реакцию. Для большинства здоровых взрослых ориентир составляет не более 400 мг кофеина в сутки из всех источников, включая чай и энергетики.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление кофе может быть связано с более стройной фигурой и меньшим количеством жировой ткани.