Правительство РФ: ФАС завела 76 дел по рынку топлива в 2026 году Фото: Даниил ОПАРИН.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 76 дел по топливному рынку в текущем году. Об этом сообщило правительство РФ.

"ФАС доложила о мерах по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. В настоящее время возбуждено 76 дел...", - говорится в сообщении.

По данным кабмина, ведомство выдало 125 предупреждений участникам рынка, из которых 99 уже исполнено.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября ФАС сообщила, что в более чем 50 регионах страны при участии ведомства было подписано 146 соглашений, которые направлены на стабилизацию цен на топливо.

Ранее ФАС заявила о продолжении масштабных проверок товаропроводящих цепочек и реализации комплекса превентивных мер, направленных на недопущение необоснованного роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке. В правительстве подчеркивали, что ситуация находится на особом контроле российских властей.