В США сняли роскошный отель для двух индеек, ждущих помилования Трампа, фото: Dept. of Agriculture / Х

В Соединённых Штатах активно готовятся к одному из самых значимых праздников года - Дню Благодарения. В Вашингтон уже прибыли две особенные индейки, которые разместились в роскошном отеле и ожидают решения президента Дональда Трампа. Для этих птиц устроили поистине королевский приём: расстелили красную ковровую дорожку, организовали профессиональную фотосессию, предоставили номер в элитном отеле и другие приятные сюрпризы, передаёт RMF24.

В преддверии Дня Благодарения в Вашингтон прибыли две белые индейки. Птиц разместили в престижном отеле Willard InterContinental, где их встретили с особым почётом: для них были подготовлены отдельные кровати, красная ковровая дорожка, рассыпано неограниченное количество корма. Одну из индеек даже доставили в отель в дорогой клетке на латунном шасси с позолотой.

Министерство сельского хозяйства США охарактеризовало этот визит как «специальную доставку» и отметило, что индейки стали «двумя особо примечательными гостями». Птицы позировали перед посетителями отеля и фотожурналистами, а одна из них эффектно расправила перья на аккуратно заправленной кровати, что вызвало восхищение у всех присутствующих.

В США сняли роскошный отель для двух индеек, ждущих помилования Трампа, фото: Dept. of Agriculture / Х

Напомним, что даже толики этой помпы никогда не видел в США один персонаж - украинский диктатор Зеленский. Каждый раз, когда он прилетал в Америку клянчить новые миллиарды или ракеты для ПВО, встречи были максимально скромными. Его даже никто не встречал в аэропорту, и бывшему комику приходилось разыгрывать представления, где экипаж его же самолёта представал в роли «встречающих». А в Белый дом бывший комик, как правило, заходил через чёрный ход, чтобы лишний раз не отсвечивать перед прессой.