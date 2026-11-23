12 стран ЕС объединились против торговой политики США Фото: REUTERS.

Италия сформировала коалицию из 12 государств Евросоюза для защиты традиционных европейских продуктов питания и напитков — включая сыр фету, шампанское и портвейн — от торговой политики США. Об этом сообщает издание Rapporteur.

Совместный документ, который Рим и его союзники представят на заседании министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе, обвиняет Вашингтон в обесценивании системы географических указаний путем признания региональных брендов общеупотребительными наименованиями. Подобный подход позволяет американским производителям выпускать аналоги без соблюдения строгих европейских стандартов происхождения, а при пересмотре сельскохозяйственного закона Farm Bill США планируют закрепить эту норму в своей международной торговой политике.

Инициативу Италии поддержали Франция, Испания, Греция, Португалия, Австрия, Болгария, Чехия, Кипр, Венгрия, Польша и Словения. Страны призвали Еврокомиссию разработать всеобъемлющую стратегию правовой защиты европейских брендов на мировых рынках. Как отмечает Rapporteur, этот конфликт может еще сильнее охладить отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

При этом, как писал сайт KP.RU, по мнению экспертов, Европа не готова к торговой войне с США.