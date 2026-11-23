Правительство РФ: Власти работают над увеличением выпуска нефтепродуктов Фото: Даниил ОПАРИН.

Российские власти и нефтяные компании работают над увеличением производства нефтепродуктов. Об этом сообщили в правительстве РФ.

23 ноября состоялось совещание под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.

"В рамках совещания вертикально интегрированные нефтяные компании отчитались о реализуемых мерах по удовлетворению внутреннего спроса на топливо...", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что среди этих мер увеличение производства нефтепродуктов, импорт топлива, перестройка логистических цепочек, а также дополнительные решения по стабилизации внутреннего рынка.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред правительства РФ Александр Новак призвал как можно быстрее обеспечить восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов для продолжения импорта топлива. По его словам, России необходимо обеспечить дополнительные объемы внеклассового топлива для ликвидации локальных дефицитов.