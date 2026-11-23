Родители столкнули коляску с младенцем на железнодорожные пути вокзала в Мюнхене Фото: Оксана ЗУЙКО.

В Мюнхене пятимесячный младенец вместе с коляской упал на железнодорожные пути после того, как его нетрезвые родители задели детскую коляску на платформе. Происшествие случилось утром 22 ноября на главном вокзале города, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, 18-летняя мать и ее 23-летний партнер находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Коляска покатилась к краю платформы и оказалась на путях. 24-летний очевидец спустился в опасную зону, спас младенца и оставался с ним до приезда полиции.

Ребенок получил ушиб головы и переохлаждение, не представлявшее угрозы для жизни. Его доставили в больницу, а затем передали под опеку соцслужб. Полицейские расследуют дело в отношении родителей по подозрению в причинении вреда здоровью по неосторожности и ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за ребенком.

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