Для ухода за гладкой натуральной кожей зимой подойдут воски на основе пчелиного. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Зимой обувь особенно нуждается в уходе. Снег, влага и дорожные реагенты могут испортить даже качественную кожу и замшу. В Роскачестве рассказали, как защитить ботинки от повреждений и сохранить их внешний вид до конца сезона. Об этом пишет NEWS.ru.

«Для ухода за гладкой натуральной кожей зимой подойдут воски на основе пчелиного: они защищают от влаги, обеспечивают мягкость и эластичность, скрывают мелкие царапины и заполняют поры, препятствуя проникновению грязи», – поделились в ведомстве.

Перед первым выходом обработайте обувь водоотталкивающим спреем, а замшу и нубук регулярно очищайте креповой щеткой. Гладкую кожу можно чистить щеткой из конского волоса и влажной губкой, а после высыхания наносить подходящий крем или бальзам.

Для гладкой кожи подойдет седельное мыло. Обычное туалетное и хозяйственное лучше не использовать: они могут оставить следы или повредить материал. Роскачество также посоветовали домашний раствор из 200 мл воды, двух чайных ложек детского шампуня и двух чайных ложек спирта.

Ранее доктор ветеринарных наук Андрей Руденко предупредил, что противогололедные реагенты могут травмировать подушечки лап собак, вызывая воспаления, сухость и трещины, а при попадании в организм во время вылизывания – провоцировать отравление.