Комитет ГД призвал ужесточить наказания за призывы к терроризму и беспорядкам Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Комитет Государственной думы по уголовному и административному законодательству рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект об усилении ответственности за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти.

Инициативу подготовила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Поправки в Уголовный кодекс РФ предлагают увеличить максимальный срок лишения свободы за призывы к массовым беспорядкам, участию в них или к насилию над гражданами с двух до четырех лет, а при использовании интернета или СМИ — ввести наказание до шести лет заключения.

За публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду через интернет или СМИ предлагается поднять планку дополнительного наказания в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с пяти до шести лет. Кроме того, законопроект предусматривает повышение максимального штрафа за применение насилия к представителю власти с 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее был ужесточен закон об ответственности за вооруженный мятеж. Теперь за такое нарушение можно получить пожизненный срок.