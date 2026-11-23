МВД: За смартфон на лобовом стекле грозит штраф на основании оценки инспектора Фото: Кирилл БРЕВДО.

Инспектор ГАИ может составить протокол на водителя, если какой-либо гаджет на лобовом стекле перекрывают обзор за рулем машины. Об этом "Газете.Ru" сообщил замначальника УОС МВД РФ Евгений Артемов.

"Согласно пункту 5.4.1 ГОСТ 33997-2016, методом проверки обзорности является визуальный осмотр, предполагающий непосредственную ее оценку с места водителя", - сказал он.

По его словам, без осмотра конкретного автомобиля сотрудником Госавтоинспекции (ГАИ) и объективной оценки обзорности с места водителя именно в нем определить состав данного правонарушения нельзя.

Артемов напомнил, что за установку предметов и нанесение на стекло покрытий, которые ограничивают обзорность с места водителя, предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Как писал сайт KP.RU, злоумышленники начали рассылать россиянам сообщения от имени ГАИ и Федерального казначейства, в которых требуют повторно оплатить уже погашенные штрафы и госпошлины. Для проведения платежа мошенники прикрепляют к сообщениям фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты.