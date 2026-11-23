Посол Коронелли: РФ продолжит оказывать Кубе политическую поддержку. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российская Федерация продолжит поддерживать Кубу в различных сферах. Об ТАСС заявил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

«На различных площадках Россия безусловно и безоговорочно постоянно оказывает Кубе солидную политическую поддержку, а также посильную материальную помощь, и будет продолжать это делать», - сообщил Коронелли.

По словам дипломата, в ситуации топливной блокады Кубы со стороны США именно из России прибыл единственный танкер с нефтью, который доставил в страну 100 тысяч тонн топлива.

«В этом году мы передали кубинцам две крупные партии витаминизированного растительного масла, которое было закуплено за счет российского взноса в фонд Всемирной продовольственной программы», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва требует от Вашингтона снять экономическую, финансовую и энергетическую блокаду Кубы и исключить ее из списка "стран - спонсоров терроризма".