Старейшая жительница Дании, 112-летняя Кирстен Швальбе, возглавляла местное отделение нацистской партии в годы Второй мировой войны. Фото: кадр из видео Kirsten er Danmarks ældste / BL - Danmarks Almene Boliger / @bl-danmarksalmeneboliger147

Старейшая жительница Дании, 112-летняя Кирстен Швальбе, возглавляла местное отделение нацистской партии в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

По данным издания, интерес к прошлому престарелой датчанки возник после публикации ее биографии, приуроченная к празднованию рекордного долголетия.

В свою очередь британское издание The Telegraph со ссылкой на документы отметило, что в августе 1941 года Швальбе вступила в ультраправую Национал-социалистическую рабочую партию Дании. С августа 1943 года по июль 1944 года она возглавляла ее отделение в городе Хольстебро. При этом ее муж также занимал там руководящую должность.

В публикации отметили, что изначально датчанка не признавала факт своего участия в нацистском движении. Однако позже заявила, что вступила в партию по настоянию мужа и не играла в ней важной роли.

Как писал сайт KP.RU, посол РФ в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что власти Германии выделяют средства на социальную поддержку бывших членов СС, якобы являющихся "жертвами войны".

А ранее стало известно, что в 2019 году в Швеции 15 человек ежемесячно получали компенсацию, которую ФРГ выплачивала людям, пострадавшим в боях на стороне нацистов.