Для некоторых признать ошибку – почти то же самое, что признать несостоятельность. Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Некоторые люди даже после серьезной ссоры не спешат признавать свою неправоту и просить прощения. Почему так происходит и как вести себя в такой ситуации, объяснила психолог и специалист по ментальному здоровью Юлия Бузынникова. Об этом пишет NEWS.ru.

«Для некоторых признать ошибку – почти то же самое, что признать несостоятельность. При хрупкой низкой самооценке даже небольшой промах ощущается как удар по личности или авторитету. Защита включается раньше, чем человек успевает оценить ситуацию», – поделилась Бузынникова.

Психолог отметила, что такие люди могут воспринимать извинения как признание полной вины и бояться, что после этого им придется терпеть упреки. Влияют и семейные сценарии: если в детстве родители замалчивали ошибки, стыдили за них и сами не просили прощения, человеку может быть сложно научиться спокойно признавать свою неправоту.

Бузынникова посоветовала не добиваться извинений любой ценой, а спокойно объяснить, какой поступок задел и какие чувства он вызвал. При этом лучше говорить о конкретной ситуации, не переходя на личности и не вспоминая прошлые конфликты.

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