Второй серийный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Второй серийный МС-21 впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. Об этом сообщает "КП-Иркутск".

Отмечается, что полет длился почти три часа. Была проверена работа систем самолета, цель полета была достигнута.

Летчик-испытатель Иркутского авиазавода Дамир Шайхутдинов стал командиром экипажа. Кроме того, в состав экипажа вошли Герои России, летчики-испытатели Роман Таскаев и Олег Кононенко, а также инженеры по летным испытаниям.

Напомним, первый серийный импортозамещенный МС-21-0014 совершил свой первый полет в августе текущего года.

Ранее сайт KP.RU писал, что "Аэрофлот" планирует увеличить объем закупки МС-21 до 200 самолетов. Первый договор был заключен в 2023 году - на 18 самолетов. Восемь машин должны принять в четвертом квартале 2027-го, остальные - в 2028 году.