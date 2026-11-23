Официальная церемония Международного муниципального форума-2026 прошла в Национальном центре «Россия». Фото: пресс-служба Росконгресса

В Национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие Международного муниципального форума-2026. На площадке собрались представители федеральных и региональных властей, главы муниципальных образований, а также эксперты из-за рубежа. На мероприятии присутствовали представители 46 стран.

Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс, соорганизатором - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Форум проводится при поддержке Правительства России, а генеральным партнером стало Правительство Москвы.

Выступая перед участниками, замруководителя Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что форум объединяет страны общей задачей.

«Нас объединяет одна главная задача - сделать жизнь граждан наших стран комфортнее, безопаснее и современнее. Нашей стране есть чем поделиться, и, конечно же, мы открыты ко всему новому и готовы заимствовать инструменты, которые есть у наших зарубежных коллег», - заявил Грачев.

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева напомнила, что предыдущие два дня форума «Большие решения малой родины» были посвящены обмену практиками внутри страны. Теперь же все вопросы обговариваются на международном уровне. По ее словам, на церемонии присутствовали более 1000 представителей муниципального сообщества из различных стран.

«Ключевая задача - не просто зафиксировать договоренности, а перейти к совместным проектам. Именно в этом переходе от диалога к действию муниципальная дипломатия становится реальным драйвером устойчивого развития территорий», - отметила Гусева.

Губернатор ХМАО, сопредседатель ВАРМСУ Руслан Кухарук рассказал, что органы местного самоуправления в России встроены в единую систему публичной власти. Они работают в тесной связке с федеральными и региональными структурами. По его мнению, именно такой подход помогает находить лучшие практики, а народная дипломатия способна прокладывать путь к решениям даже в самых трудных обстоятельствах.

Церемония открытия дала старт работе форума, в рамках которого представители разных государств обсудят перспективы развития муниципального управления.