Российская модель Талызина заключена в тюрьму в Китае на два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Российская модель Мария Лотта Талызина была арестована и заключена в тюрьму после съемок в Китае. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Во время съемок в студию ворвалась полиция из-за многочисленных нарушений модельного контракта. Девушку задержали, отобрали телефон и посадили в тюрьму. Через два месяца, заплатив залог, ее освободили благодаря адвокату из Китая и поддержке родных.

Девушке запретили покидать страну до суда по ее делу, лишив возможности работать. Теперь девушка не имеет возможности оплачивать жилье. Знакомые модели утверждают, что она не нарушала законы Китая, а просто попала к недобросовестному модельному агентству.

Ранее KP.RU рассказал, что бывшую российскую модель обвиняют в нападении на нескольких мужчин в Нью-Йорке. Обвинение говорит, что якобы она совершила нападение на почве личной неприязни.