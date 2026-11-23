Сергей Миронов вернулся в Госдуму после трехмесячного больничного Фото: Мария Ворнакова.

Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель одноименной думской фракции Сергей Миронов впервые за три месяца посетил мероприятие в здании Государственной думы, передает РИА Новости.

Политик принял участие в международной конференции «Россия в период кризиса европейской безопасности», организованной при поддержке фракции «Справедливая Россия» и Института Европы РАН. Выступая перед участниками встречи, парламентарий уточнил, что формально его больничный еще продолжается, однако он решил постепенно возвращаться к активной деятельности.

«Дорогие коллеги, это первое посещение Государственной думы спустя три месяца. До сих пор я нахожусь на больничном, но решил, что надо начинать. Вот и решил начать с вашей замечательной конференции», — отметил Миронов.

Напомним, о проблемах со здоровьем политика стало известно 26 августа, когда партийная пресс-служба сообщила о небольшой травме, полученной им во время рабочей поездки в Алтайский край.