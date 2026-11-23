ОП Украины заявил об изменении позиции Зеленского по мирным переговорам Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский поменял позицию по мирным переговорам. Об этом сообщил украинский анонимный Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента (ОП) Украины.

Издание отметило, что, по данным источника в ОП, позиция украинского главаря по мирному треку сильно изменилась после новых траншей на продолжение конфликта.

В публикации подчеркнули, что украинская верхушка не хочет даже обсуждать дорожную карту и просто собирается тянуть время до прихода Демократической партии в Конгресс США.

Также канал уточнил, что Зеленский поручил кабмину перестроить экономическую политику Украины, которая может предусматривать продолжение противостояния до 2029 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава киевского режима выступил против того, чтобы лидеры стран ЕС приняли приглашение российской стороны и приехали в Москву для проведения переговоров.

На этом фоне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ продолжат наносить болезненные масштабные комплексные удары по военной инфраструктуре Украины.