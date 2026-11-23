Суд Москвы оштрафовал Семена Слепакова* на 45 тысяч рублей. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Гагаринский районный суд Москвы 23 ноября 2026 года привлек к административной ответственности комика Семена Слепакова*. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции города Москвы на площадке мессенджера МАХ.

Суд назначил Семену Слепакову* административный штраф в размере 45 тысяч рублей.

Часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ предусматривает наказание за непредставление иноагентом обязательных сведений в Минюст либо предоставление их с опозданием, не в полном объеме или в искаженном виде.

Ранее KP.RU сообщал, что судебные приставы начали взыскивать с Семена Слепакова* более 60 тысяч рублей по двум исполнительным производствам.

* Семен Слепаков включен Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.