Врач напомнил, что возбудители инфекций могут попасть в глаза через грязные руки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

В сезон простуд важно заботиться не только о здоровье дыхательных путей, но и о защите глаз. Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог клиники Сапиюлла Абакаров рассказал, что некоторые вирусы и бактерии могут вызывать конъюнктивит. Об этом пишет Lenta.ru.

«Не стоит делиться с близкими тушью, карандашами для глаз, каплями и другими средствами, которые контактируют с областью глаз», – предостерег офтальмолог.

Врач напомнил, что возбудители инфекций могут попасть в глаза через грязные руки. Поэтому после поездок в общественном транспорте и посещения людных мест нужно мыть руки и стараться не трогать лицо. Также следует пользоваться индивидуальными полотенцами и косметикой.

Отдельное внимание Абакаров посоветовал уделять контактным линзам. Важно соблюдать режим их ношения, правильно очищать и хранить их, не промывать водой и не надевать грязными руками. Кроме того, для защиты глаз необходимо поддерживать комфортную влажность воздуха. В отопительный сезон сухость в помещении может ускорять испарение слезной пленки, которая помогает защищать глаза от патогенов.

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