Захарова: Фейки ИИ в промышленных масштабах угрожают журналистике Фото: МИД России

Основная угроза профессии журналиста - фейки, которые на данный момент штампует искусственный интеллект (ИИ) в промышленных масштабах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиафоруме "Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности".

"Отдельная угроза для профессии - это, конечно, фейки, дезинформация, если говорить классическими терминами, которая искусственно теперь буквально специализировано генерируется", - сказала она.

Дипломат пояснила, что это происходит не от раза к разу, как это бывало раньше, а поставлено на поток. При этом используется ИИ, который штампует в промышленных масштабах тонны фейков ежесекундно.

Как писал сайт KP.RU, в октябре Мария Захарова рассказала, что распространяемые в блогосфере фейки о помощи российскими дипломатами группе "Рыбаря" сфабрикованы при помощи методичек иноагентских ресурсов. По ее словам, такие вбросы становятся все топорнее и примитивнее, их авторы не заботятся о том, чтобы обыграть методичку по-разному хотя бы внешне.