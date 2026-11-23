Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о совместной работе госкорпорациии и РЖД по подготовке дорожной карты развития квантовых технологий до 2036 года и на последующий период. По его словам, разработка плана находится на финальной стадии. Дорожная карта будет представлена по поручению президента России Владимира Путина.

«Мы вместе с РЖД реализуем большой квантовый проект. Эту работу оценил президент и поручил нам с Олегом Белозеровым внести дорожную карту развития квантовых технологий до 2036 года», - сообщил Алексей Лихачев в интервью отраслевой газете «Страна Росатом».

Руководитель госкорпорации рассказал, как в процессе разработки распределяются задачи. РЖД отвечает за квантовую связь, «Росатом» взял на себя вычисления, алгоритмы и сенсоры. Кроме того, ведется работа по привлечению к проекту иностранных партнеров. Алексей Лихачев уверен, что сотрудничество в этой высокотехнологичной сфере продлится еще как минимум десятилетие.

«Росатом» и РЖД также совместно занимаются созданием цифровых сервисов для логистики. Глава госкорпорации считает, что общая разработка с высокой долей вероятности станет одним из лучших логистических цифровых проектов в мире.

Еще одним направлением сотрудничества может стать атомный локомотив. Идея «Атомохода» возникла еще при основателе Института атомной энергии Игоре Курчатове. В 1980-х годах ученые разработали проект, определивший технологический облик локомотива на атомной тяге. Предполагалось, что будет построен опытный образец, но на практике это оказалось невозможным, поскольку технологии того времени не могли обеспечить необходимые массогабаритные характеристики.

«Я очень надеюсь, что в ближайших десятилетиях мы вернемся к теме атомного локомотива и, конечно же, реализуем эту мечту»,- подчеркнул Алексей Лихачев.

Он уточнил, что на текущем этапе «Росатом» готов поставлять накопители энергии для железнодорожного транспорта.

Ранее, 31 июля генеральный директор РЖД Олег Белозеров доложил президенту Владимиру Путину о ходе выполнения поручения по развитию квантовых коммуникаций. Он отметил, что разработка ведется в соответствии с утвержденной дорожной картой, а строительство магистральной квантовой сети идет по графику.

Глава государства 3 сентября дал поручение правительству и РЖД развивать квантовую сеть на Дальнем Востоке. Владимир Путин поставил задачу до 2030 года охватить квантовыми коммуникациями столицы всех регионов Дальнего Востока. Протяженность сети уже превышает 7800 километров, она объединяет 27 регионов и 13 городов с населением от миллиона человек и выше.