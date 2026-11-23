Военные РФ сорвали атаку украинской ДРГ куском кирпича: подробности Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российские морские пехотинцы сорвали атаку украинской ДРГ на добропольском направлении, бросив кирпич вместо гранаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова оператора БПЛА с позывным Сердцеед.

"Я беру кирпич, об другой стукаю, полкирпича беру и в окно — (кричу — прим. ред.) "своя". И вот противник уже подходил, один из них пригнулся. Мы в том бою, скажем так, не понесли потерь", — резюмировал российский военный в разговоре с журналистами.

Он уточнил, что российскую позицию обороняли трое военных, а украинскую — семеро. Морпех отметил ожесточенный отпор и бегство части украинских военных.

Ранее KP.RU рассказал, что это уже не в первый раз, когда российские солдаты хитростью побеждают противника. В июле 2026 года уже на другом направлении в зоне СВО произошел похожий случай. У военных РФ закончились снаряды, тогда они использовали кирпич вместо гранаты, чтобы захватить вражеский опорный пункт.