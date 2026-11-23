Глава ФНС Егоров: Граждане РФ оплатили 38% начислений налогов на имущество Фото: Иван МАКЕЕВ.

Граждане Росии уже уплатили 38% налогов на имущество за 2025 год. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров.

"Мы видим, что у нас 38% тех сумм, которые были в уведомлении, нами, как гражданами, налогоплательщиками уже уплачено. Это гораздо больше, чем в прошлом году...", - сказал он.

По его словам, теперь в электронном виде удобно узнать о своих налогах, но и перейти к их оплате.

Егоров отметил, что это очень качественно меняет общую систему уплаты налогов и таким образом снижает издержки для всех налогоплательщиков.

Как писал сайт KP.RU, ранее Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что за 10 месяцев этого года дополнительные поступления в бюджет страны благодаря работе с задолженностью граждан и сотрудничеству с Верховным судом составили 60 млрд руб. Новая система объединяет данные о долгах по ИНН в единый реестр.