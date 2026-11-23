В Госдуме разъяснили, что за падение на льду можно взыскать деньги с УК Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Россияне могут потребовать от управляющей компании компенсацию, если получили травму, поскользнувшись на льду во дворе многоквартирного дома. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

По словам депутата, в большинстве случаев именно управляющая организация отвечает за уборку придомовой территории. Содержание двора входит в ее обязанности и оплачивается за счет собственников жилья.

Чтобы добиться возмещения, пострадавшему необходимо сфотографировать или снять на видео место падения. На кадрах должны быть видны ориентиры — например, номер дома и подъезд. Также следует записать контакты свидетелей, вызвать скорую помощь, обратиться с заявлением в полицию и собрать медицинские документы.

После этого нужно направить управляющей компании досудебную претензию. В сумму ущерба можно включить расходы на лечение и потерянный заработок. Если УК откажется платить или проигнорирует обращение, пострадавший вправе подать иск в суд, пояснил депутат.

Ранее KP.RU писал, что пенсионер сломал руку на обледеневшем дворе, после чего суд взыскал с управляющей компании 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.