В Эстонии начались военные учения Pikne 2026 под эгидой НАТО Фото: REUTERS.

В Эстонии начались военные маневры Pikne 2026 под эгидой НАТО. Об этом заявили в пресс-службе генштаба вооруженных сил республики.

По данным пресс-службы, на первоначальном этапе будет проведена подготовка артиллерийского полка, на второй неделе намечены стрельбы. С 4 по 7 декабря пройдут полевые учения с участием дивизионных частей и подразделений базирующегося в Эстонии многонационального боевого контингента Североатлантического альянса.

В эстонском генштабе заявили, что целью маневров является повышение оперативной совместимости сил блока для отражения атаки "общего врага".

Как писал сайт KP.RU, 22 ноября стало известно, что вооруженные силы Германии изменили способ доставки бронетехники на учения Grand Eagle 26 в Литве, отказавшись от марша автоколоннами через территорию Польши в пользу ж/д перевозок. По данным газеты Bild, такое решение было принято после консультаций внутри НАТО из опасений спровоцировать Россию.

Ранее МИД РФ предупредил, что инициатива властей Эстонии о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией повлечет за собой самые негативные последствия в экономике и социальной сфере самой республики.