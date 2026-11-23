Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 23 ноября ТАСС, что в Еврокомиссии «заняты финансированием террористов». Так дипломат прокомментировала отказ ЕК направить представителей в Москву для переговоров с российской стороной.

«[ЕК] занята финансированием террористов», — высказалась Мария Захарова.

KP.RU сообщал, что представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила о нежелании европейской делегации проводить двусторонние консультации с Россией. По ее словам, Брюссель готов обсуждать украинское урегулирование только в многостороннем формате, а разговор об архитектуре безопасности Европы считает возможным после мира на Украине.

Ранее KP.RU писал, что европейские представители согласились рассмотреть поездку в Москву для переговоров по Украине, но выдвинули свое условие. Европейская сторона потребовала для себя полноценное место за столом переговоров. Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что так не получится, поскольку переговоры трехсторонние.