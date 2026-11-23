Захарова: Запад хочет технологиями закрепить деление мира на "сад" и "джунгли" Фото: МИД России

Западные страны пытаются с помощью технологий увековечить деление мира на "сад" и "джунгли", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Русский дозор Бута и Гамова" на Радио "Комсомольская правда", передает KP.RU.

Она пояснила, что неонацизм имеет корни, которые уходят далеко за ХХ век. И смысл его – это доминирование одной части населения над другой, но не за счет своих профессиональных навыков, или своих возможностей, или своей ответственности.

По ее словам, это просто доминирование по праву принадлежности к какой-нибудь этнической группе или определенному классу.

"И уже закрепиться на новом технологическом уровне - через цифровизацию, с элементами искусственного интеллекта, через подключение людей к различным системам приводного ремня, уже онлайн взаимодействуя", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что дальше уже Запад, подминая под себя ресурсную базу, не давая возможности для прихода большинства государств к такому же технологическому уровню развития, планирует на веки вечные установить этот самый режим, что они - "прекрасный сад, а все остальные - дикие джунгли".

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель МИД РФ указала, что Россия ведет бой с неонацизмом, который поднял свою голову на Украине при прямом содействии Запада.