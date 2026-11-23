Воспитанники детского центра в Екатеринбурге заразились кишечной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Екатеринбурге воспитанники частного детского центра "Мастерская знаек" заболели острой кишечной инфекцией. В ответ на это центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора начал эпидемиологическое расследование.

"Специалисты проверили соблюдение требований санитарного законодательства детским центром и кейтеринговой компанией, оказывающей услугу питания детей, обследовали персонал и отобрали пробы пищевых продуктов, дезрастворов и смывов с объектов", – цитирует ведомство "КП-Екатеринбург".

Администрация детского центра приняла решение временно приостановить работу учреждения. За детьми и персоналом ведётся медицинское наблюдение.

Ранее KP.RU сообщил, что в соцсетях Губахи появилась информация о массовом отравлении 11 воспитанников детсада №14. Симптомы появились одновременно. Родители обратились в администрацию и компетентные органы.