В МИД РФ отреагировали на попытки Эстонии обвинить Россию в поджоге предприятий ВПК Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Беспочвенные обвинения России в поджоге предприятия военно-промышленного комплекса под Таллином демонстрируют явную русофобскую направленность эстонского правительства. Об этом рассказали в российском МИД.

«Эстонскому дипломату указано, что подобные скоропалительные обвинения, не имеющие под собой никакой доказательной базы, в очередной раз раскрывают ярую русофобскую сущность эстонского режима. О последствиях такого шага в Таллине, похоже, не задумываются всерьёз», — говорится на сайте российского дипломатического ведомства.

Республика продолжает поддерживать политику ЕС, направленную на давление в адрес России. При этом Эстония негласно разрешает украинским дронам пролет по своей воздушной территории, чтобы те совершали попытки атаковать российские гражданские объекты, хотя республика делать это не вправе.