МИД России обвинил Эстонию в предоставлении её неба для украинских дронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Министерство иностранных дел России обвинило Эстонию в прямом соучастии и содействии украинскому государственному терроризму. По данным внешнеполитического ведомства, Таллин осознанно и целенаправленно предоставляет своё воздушное пространство украинским нацистам, чтобы те запускали через эстонские территории свои беспилотники.

"Эстония продолжает активную поддержку киевского режима, негласно предоставляет свое воздушное пространство для пролетов украинских дронов с целью осуществления атак на Северо-Запад России", - заявили в ведомстве.

МИД уточняет, что все факты и доказательства соучастия Эстонии в преступлениях киевского режима неоднократно фиксировались.

Ранее KP.RU сообщил, что Польша и страны Прибалтики не препятствуют украинским дронам, которые разрушают международную логистическую инфраструктуру. Дроны свободно пересекают их воздушное пространство и используются для ударов по России.