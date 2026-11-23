Посольство РФ отвергло инсинуации немецких СМИ о деятельности России в космосе Фото: REUTERS.

Посольстве РФ в Берлине отвергло безосновательные инсинуации немецких СМИ, касающиеся космической деятельности России.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, видели ли в Кремле сообщения немецких СМИ. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что публикации о якобы неких планах России запустить спутник с ядерным оружием (ЯО) на борту не стоит воспринимать всерьез.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на службу внешней разведки ФРГ сообщили, что у НАТО есть информация о том, что Россия якобы планирует запустить в этом году спутник с ЯО.