Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении МИД РФ на официальном сайте.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, это делается с целью введения против России морской блокады.
Ранее стало известно, что в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги. Ему был заявлен решительный протест в связи с решением эстонского правительства закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе 1 декабря.
Юхтеги объяснили, что необоснованная политика культивирования всеобъемлющей враждебности по отношению к РФ продолжит оказывать дестабилизирующий эффект на ситуацию в регионе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что соответствующая инициатива властей Эстонии повлечет за собой самые негативные последствия в экономике и социальной сфере самой республики.