МИД: Эстония пытается препятствовать передвижения грузовых судов из РФ. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении МИД РФ на официальном сайте.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, это делается с целью введения против России морской блокады.

Ранее стало известно, что в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги. Ему был заявлен решительный протест в связи с решением эстонского правительства закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе 1 декабря.

Юхтеги объяснили, что необоснованная политика культивирования всеобъемлющей враждебности по отношению к РФ продолжит оказывать дестабилизирующий эффект на ситуацию в регионе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что соответствующая инициатива властей Эстонии повлечет за собой самые негативные последствия в экономике и социальной сфере самой республики.