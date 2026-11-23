МИД РФ: Таллин использует уголовные преследования для решения «русского вопроса» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Власти Эстонии для решения так называемого «русского вопроса» прибегают не только к запрету русского языка, но и к уголовному преследованию и депортациям. Об этом 23 ноября, в понедельник, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что в Эстонии усиливаются действия против русскоязычных жителей и людей, которых там считают «инакомыслящими». По оценке ведомства, давление направлено на тех, кто не готов следовать официальной позиции эстонских властей по отношению к РФ.

В министерстве подчеркнули, что под преследование, по их словам, попадают люди, которые симпатизируют России и стремятся сохранить возможность пользоваться родным языком и приобщаться к своей культуре.

Ранее KP.RU писал, что в МИД России заявили о подготовке стран Прибалтики к возможной массовой депортации русскоязычных жителей. По словам директора департамента МИД Григория Лукьянцева, власти региона рассчитывают таким образом окончательно решить «русский вопрос».