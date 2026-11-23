В Чили произошло ДТП из-за заснувшего водителя. В аварии погибли основатели сети «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины. Фото: Кадр видео.

В Чили произошло ДТП из-за заснувшего водителя. В аварии погибли основатели сети «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины. Об этом пишет издание La Prensa Austral.

Отмечается, что 62-летний водитель туристического микроавтобуса из-за усталости потерял контроль над машиной, выехав на встречную полосу и врезавшись в грузовик. Пассажиры замечали его сонливость и виляние по дороге, но поездка продолжалась. Позже выяснилось, что водитель грузовика находился под воздействием запрещенных веществ.

Сеть «Четыре лапы» — крупнейший зоомагазин России, основанная в 1998 году. К 2025 году было открыто 600 магазинов. Руководители сети хотели запустить еще 54 торговых точек.

Ранее KP.RU рассказал, что об аварии с микроавтобусом и грузовиком в Чили было известно еще 22 ноября. Отмечалось, что личность погибших сразу установить не удалось.