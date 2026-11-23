По предварительному прогнозу, зима в Центральной России будет немного теплее климатической нормы. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Москве и Центральной России начался переход к зимней погоде. Регион накрыл снегопад, который принес балканский циклон. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в ближайшие дни и прогнозе на зиму. Об этом пишет mk.ru.

«Устойчивый снежный покров в Центральной России начал формироваться еще в понедельник, 23 ноября. Снег уже не растает до конца сезона», – сообщил метеоролог.

Снегопад продлится до конца среды, 25 ноября. Холодный ветер сохранится до конца недели. В четверг температура опустится до -4 градусов, а в выходные – до -9. Самые сильные осадки ожидаются на юге и востоке Подмосковья, а также в Тульской и Липецкой областях.

По предварительному прогнозу, зима в Центральной России будет немного теплее климатической нормы, но с частыми перепадами температуры. Похолодания будут сменяться оттепелями, во время которых возможны смешанные осадки и дожди. Из-за этого средняя высота снежного покрова может оказаться ниже нормы.

Ранее KP.RU писал, что Москву накроют снегопад и метель. Непогода ожидается с полудня 24 ноября до конца следующего дня, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.