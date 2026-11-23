Захарова обвинила страны Европы в финансировании терроризма на Украине Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Русский дозор Бута и Гамова" на Радио "КП" обвинила страны Европы в финансировании терроризма на Украине, передает KP.RU.

Она отметила, что западноевропейцы ранее бегали с этими бумажками, заявлениями, декларациями и уверяли в том, что они клянутся вовеки вести бой с терроризмом, как они сами плакали, меняли аватарки, когда у них происходили теракты и когда просили международной поддержки, теперь спонсируют преступный киевский режим.

"И люди приезжали к ним, мировые лидеры их поддерживали. И они же сейчас дают деньги ровно на терроризм. Это не что-то иное", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, чем это можно назвать, кроме как терроризмом Киева, когда дети подрываются на минах "лепесток", боевики ВСУ атакуют детские сады и ясли, школы и институты.

"Это терроризм самого низкого пошиба. Хотя не знаю, может ли там быть градация. Это уже все, это уже предел. И они ровно на это дают деньги. Ни разу никто из них не осудил, не сказал ни одного слова", - констатировала представитель МИД РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что захвативший власть на Украине нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию.