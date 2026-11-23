В Крыму пенсионерке начислили 26 млрд долга за отказ снести сарай и гараж Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в Крыму признал неисполнимым долг в 26 млрд рублей, который был начислен 82-летней пенсионерке за отказ добровольно снести постройки на своем участке. Об этом сообщил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

По данным инстанции, отклонена кассационная жалоба 90-летнего жителя Симферополя, который оспаривал апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым об отмене взыскания судебной неустойки с 82-летней совладелицы земельного участка с домовладением за неисполненное решение суда.

В своих первоначальных требованиях истец просил пенсионерку снести самовольно построенные ею гараж, сарай, ограждения и другие металлические конструкции. Этот иск был удовлетворен, но пожилая женщина не исполнила его добровольно.

После этого пенсионер подал заявление о присуждении ей судебной неустойки с прогрессивной схемой начисления на период просрочки: 500 рублей за первый месяц с увеличением ее размера на 100% ежемесячно.

Как писал сайт KP.RU, ранее суд в Волгоградской области отказал страховой компании в отмене решения финансового уполномоченного о неустойке за задержку выплаты по ОСАГО. Владелец поврежденного в ДТП Mercedes-Benz GLC-class должен получить 351 396 рублей.

После обращения автовладельца за возмещением страховая компания задержала выплату на 175 календарных дней, а доплату — на 182 дня.