РСТ не получал данных о массовом заражении россиян лихорадкой денге во Вьетнаме Фото: Оксана ЗУЙКО.

Руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев сообщил, что Российский союз туриндустрии пока не располагает сведениями о массовом инфицировании граждан России вирусом денге на территории Вьетнама.

«У нас нет подтверждения информации о том, что во Вьетнаме не менее 30 россиян обратились за медицинской помощью с симптомами лихорадки денге. По имеющейся у нас информации, обращений от туроператоров по случаям заболевания среди организованных туристов не поступало», — об этом рассказал Сгибнев в разговоре с журналистами ТАСС.

Напомним, недавно появилась информация, что с начала года минимум 30 россиян заболели лихорадкой денге во Вьетнаме. Были единичные подтвержденные случаи о лихорадке денге, привезенной из азиатской страны.