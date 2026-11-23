Канцлер ФРГ Мерц заверил, что Европа готова вести переговоры с Россией Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что Европа готова вести переговоры с Россией. По его словам, необходимы интенсивные переговоры по ситуации в Балтийском море для избежание эскалации.

Французская газета Le Figaro написала, что так называемая "евротройка" созрела для переговоров с Россией. Однако у европейцев есть одно предварительное условие: им нужны гарантии.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что представители Британии, Германии и Франции обсуждают возможность проведения встречи с Россией для переговоров по украинскому урегулированию. Предложение поступило европейцам от помощника президента РФ Юрия Ушакова во время его встречи с советником по нацбезопасности одной из стран "евротройки".