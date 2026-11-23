Косметолог Шухман: Целлюлит может появиться даже у стройных женщин Фото: Евгения ГУСЕВА.

Целлюлит может появиться как у полных женщин, так и у худых. Это одна из самых распространенных особенностей женской кожи, которая при этом нередко становится причиной недовольства своей внешностью. Об этом РИАМО рассказала врач-косметолог Елизавета Шухман.

«С медицинской точки зрения целлюлит - это не заболевание, а распространенная особенность строения подкожно-жировой клетчатки. Неровности появляются из-за взаимодействия жировых долек и соединительнотканных перегородок, которые удерживают кожу», - уточнила эксперт.

По словам специалиста, когда жировая ткань начинает выступать между ними, поверхность кожи приобретает характерный рельеф. Это может происходить даже у стройных женщин. На появление целлюлита влияет, к примеру, гормональный фон, возраст, наследственность, особенности распределения жировой ткани и другое.

Шухман подчеркивает, что важно отличать обычный целлюлит от изменений, которые могут говорить о проблемах со здоровьем. Если кожа покраснела, стала болезненной или горячей, появился отек или иные изменения, нужно срочно обратиться к специалисту.

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