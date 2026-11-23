Рютте: После каждого инцидента на заводах в ЕС нужно увеличивать помощь Киеву Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине выступил с инициативой после каждого взрыва или пожара на предприятиях в Европе, которые альянс классифицирует как гибридную атаку, наращивать военную помощь киевскому режиму.

"НАТО должна после каждого инцидента в Европе давать больше военной помощи Украине, а не меньше", — заявил он.

По его словам, военный блок даст некие "невидимые ответы" на такие происшествия. При этом Рютте отказался уточнять, какие именно.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября стало известно, что НАТО катастрофически не хватает семи миллиардов евро на помощь Киеву в 2026 году. По данным газеты Politico, члены блока давно согласовали пакеты поддержки киевского режима на 70 млрд евро. Однако теперь в бюджете образовалась серьезная брешь, поскольку США переложили основную финансовую нагрузку на Европу.