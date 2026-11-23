Суд удовлетворил иск в отношении Коломойского* из-за здания в Москве Фото: REUTERS.

Пресненский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования в отношении бывшего губернатора Днепропетровской области Украины и бизнесмена Игоря Коломойского* и обратил в доход государства здание бизнес-центра в центральной части Москвы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд обратил здание бизнес-центра как имущественный комплекс. Кроме того, суд обязал ООО "Сити Комплекс" в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу или обращения его к немедленному исполнению передать Федеральному агентству по управлению государственным имуществом объект по акту приема-передачи. Отмечается, что решение суда обращено к немедленному исполнению.

Напомним, ранее Коломойский* был совладельцем компании "Сити Холдинг". Кроме того, расследовалось дело о мошенничестве и легализации средств при операциях с указанным бизнес-центром.

* - включен в реестр террористов и экстремистов в РФ