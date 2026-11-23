Офисы автопроизводителя BMW отдадут под размещение беженцев с Украины Фото: REUTERS.

В Мюнхене планируется переселить до 600 беженцев, большинство из которых прибыли с Украины, в здания, ранее использовавшиеся как офисы BMW. Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung.

Город заключил пятилетний договор аренды примерно трети бывшего административного здания BMW на Лаухштедтер-штрассе. Помещения будут переоборудованы для временного проживания с индивидуальными и семейными комнатами, а также общими кухонными и спальными зонами. Заселение начнется 16 декабря. BMW освободила здание в начале 2025 года.

Ранее KP.RU рассказал, что в Европе уже устали от украинских беженцев. Власти стран ЕС надеются, что многие переселенцы вернутся в свою страну после окончания конфликта. Однако украинцы думают иначе, большинство хочет остаться в Европе, даже если им придется заплатить за эту возможность.