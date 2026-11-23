Глава ЕК фон дер Ляйен представила 22-й пакет санкций против РФ Фото: REUTERS.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила 22-й пакет ограничительных мер Евросоюза против России. Об этом говорится в заявлении ЕК.

Еврочиновница отметила, что в новый перечень добавили 60 банков, а также планируется создание рабочей группе по санкциям на криптовалюту.

Уточнялось, что попавшие под санкции банки будут отключены от SWIFT. Также 70 танкеров, перевозящих российскую нефть, будут внесены в черный список.

Как писал сайт KP.RU, 18 ноября глава ЕК объявила о предстоящем представлении нового пакета санкций против России. В ходе обсуждения предложения Еврокомиссии о выделении дополнительных 45 млрд евро Украине в 2027 году фон дер Ляйен отметила, что параллельно продолжается разработка 22-го пакета санкций, который планируется представить на следующей неделе.