Глава ЕК представила новый 22-й пакет санкций против России Фото: REUTERS.

Европейскому союзу стоит навсегда закрыть границы для россиян, принимавших участие в специальной военной операции. С такой инициативой в ходе презентации 22-го пакета антироссийских санкций выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Российские бывшие комбатанты представляют угрозу безопасности Европы. Им нельзя позволить свободно передвигаться по территории наших стран», - заявила руководитель ЕК.

Новый запрет может стать ключевым элементом очередного санкционного списка, согласование которого в Брюсселе планируют завершить до конца года.

Напомним, что это не первая попытка Еврокомиссии включить аналогичную меру в свой санкционный список. Ограничения хотели добавить еще в нескольких прошлых перечнях.