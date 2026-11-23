В Италии госпитализирован адвокат Сергей Жорин, он без сознания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Известный российский адвокат Сергей Жорин экстренно госпитализирован в Италии, он находится без сознания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

"Сергея Жорина экстренно госпитализировали в травматологическое отделение больницы Cattinara. Его готовят к операции. В настоящее время Жорин находится без сознания", - рассказал собеседник агентства.

По данным издания, 50-летнего юриста готовят к срочному хирургическому вмешательству. Подробности его состояния и предстоящей операции не раскрываются.

Ранее звездный юрист Сергей Жорин, помогавший отечественным знаменитостям, сообщил, что попал в безвыходную ситуацию. Он рассказал, что итальянский банк заблокировал его счета.

По официальным каналам внести ясность в вопрос он не смог — ему просто категорически отказывались отвечать. А вот в неформальных беседах признались, мол, первое и главное — он русский, а второе — проблема с фамилией.