Эльмир Магеррамов сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, Artik & Asti, T'Killah, Alex & Rus и Dashi Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Умер Эльмир Магеррамов, музыкальный продюсер. Отмечается, что он скончался на 37-м году жизни. Об этом пишет стало известно KP.RU.

Тело Магеррамова было найдено в понедельник, 23 ноября, его знакомой на улице Василия Ланового в Москве. Медицинские эксперты подтвердили смерть мужчины на месте происшествия. Причина смерти продюсера не раскрывается.

Подчеркивается, что в разные годы он руководил лейблами Self Made Music, Archer Music и Out of Records. Магеррамов сотрудничал с певицей Ольгой Бузовой, вокалистом Димой Биланом. А также с исполнителями Artik & Asti, T'Killah, Alex & Rus и Dashi.

Ранее KP.RU рассказал, что в январе 2026 года умер известный российский продюсер Александр Олейников. На момент смерти ему было 60 лет.