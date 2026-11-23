Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил, что 22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера отправилась первая колонна грузовиков с продуктами для осаждённого немецко-фашистскими оккупантами Ленинграда. С этого дня началось движение по военно-автомобильной дороге № 101, известной каждому россиянину как Дорога жизни.

«При подготовке к 100-летию Ленинградской области мы начали масштабную модернизацию этого мемориально-ландшафтного комплекса. Работаем не только над сохранением памятников и мемориалов, но и приводим в порядок дорожную инфраструктуру», - рассказал глава региона.

На 3-м километре сейчас ведется подготовка к возведению надземного пешеходного перехода — он обеспечит безопасный подход к мемориалу «Цветок жизни». На 7-м километре переход готов примерно на 65%. Осталось выполнить остекление, отделку и установку лифтов, кабины которых украсят историческими изображениями и материалами, посвящёнными Дороге жизни.

На отрезке с 9-го по 11-й километр дорогу расширяют до четырёх полос, обустраивают освещение, тротуары, а также пешеходные и велосипедные дорожки.

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области

На 12-м километре для посетителей мемориала создаётся благоустроенная парковка. Там сохранился участок подлинной военной дороги, по которой ходили легендарные «полуторки». Сейчас здесь прокладывают дождевую канализацию, монтируют водопропускные трубы и укладывают дорожное покрытие. Объект готов более чем на 15%.

Вдоль всей Дороги жизни заменили 60 остановочных павильонов, десять из которых сделали интерактивными. Всего планируется обновить и стилизовать порядка 22 километров линий и восемь сотен опор освещения вдоль региональной трассы, а также построить ещё 4,4 километра новых линий освещения в деревнях Ваганово и Борисова Грива.

Кроме того, заменят дорожное покрытие на более чем двух десятках километров автодороги.

Основной объём работ предполагается завершить к августу 2027 года. Дорожники работают с опережением графика.

«Обновление Дороги жизни — это наша ответственность перед историей и людьми, пережившими блокаду, защищавшими Ленинград и отдавшими жизнь за его спасение», — подчеркнул Александр Дрозденко.